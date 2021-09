Ana Paula Siebert - Reprodução/Instagram

Publicado 05/09/2021 15:10

Rio - De férias em Saint-Tropez, destino de luxo no litoral da França, Ana Paula Siebert aproveitou para tirar novas fotos e compartilhar com os seguidores. Neste sábado, a esposa do apresentador Roberto Justus postou um clique em que mostra a barriga sarada.

“Ah mar”, escreveu ela na legenda publicação em que aparece com um biquíni amarelo. O post rendeu muitos elogios dos seguidores. "Muito linda", disse uma seguidora. "Linda", comentou outra. "Perfeita", elogiou uma terceira.