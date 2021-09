Jojo Todynho, Marcio Felipe e Izabelle Branquinho - Reprodução

Jojo Todynho, Marcio Felipe e Izabelle BranquinhoReprodução

Publicado 05/09/2021 12:41 | Atualizado 05/09/2021 12:53

Rio - O novo affair de Jojo Todynho está dando o que falar. Após contar que está em um novo relacionamento e o nome de Marcio Felipe ser revelado, a ex-namorada do baiano o acusou de traição , pois, segundo ela, eles estavam juntos no momento em que a artista abriu a notícia para o mundo. Na noite deste sábado, foi a vez dele se defender das acusações da ex.

“Então, antes que todas essas suposições ganhem muito mais força e acabe prejudicando não só a mim, mas a minha família, as pessoas que estão ao meu redor, a pessoa na qual eu me relaciono, só deixar bem claro aqui que eu sou livre. Se eu sou livre e solteiro, tenho o direito de me apaixonar e ser feliz com qualquer outra pessoa”, disse ele em vídeos compartilhados nos stories do Instagram.



“Cara, em tempos de hoje, que acaba que o ódio tem muito mais força do que o amor, cuidado com as informações que vocês replicam, porque muitas das vezes são informações com o único intuito de acabar prejudicando o outro, informações falsas. Parece que ser feliz acaba que incomoda um pouco”, completou.



Jojo Todynho também se manifestou nos stories do Instagram. "Nunca precisei deitar com macho de ninguém! Até porque eu tenho o homem que eu quero, a hora que eu quero... Me respeitem. Vocês que vão nas redes sociais me xingar. Se tem uma coisa que eu sei ser é piranha e vagabunda. Eu dou aulas nesses quesitos e não preciso andar com macho de ninguém. A pessoa anda com outdoor. Não sabia que 'ficante' era namorado e eu sou uma mulher solteira. Conheci o digníssimo solteiro. Não vou me alongar porque não tenho que dar satisfação da minha vida", completou.

Na sexta-feira, ele já havia bloqueado os comentários em sua rede social e disparado uma indireta. "O ser humano é muito sujo, né? Meu Deus... Cuidado com o que vocês falam dos outros", escreveu ele, na mesma data em que a manicure carioca Izabelle Branquinho relatou que o atual namorado da funkeira era, até então, seu affair. Para comprovar suas falas, ela compartilhou uma série de conversas e fotos com o rapaz.