Publicado 05/09/2021 12:07 | Atualizado 05/09/2021 12:54

Jojo Todynho acordou neste domingo (5) virada no samurai. A cantora desabafou sobre a confusão envolvendo seu atual namorado, Marcio Felipe, com duas exs-namoradas do rapaz, que foram nas redes sociais revelar os relacionamentos e situações comprometedoras. "Primeiro, eu peço desculpas para a minha assessora, meus empresários, contratantes, família e amigos verdadeiros, mas estou cansada. Eu sou papo reto e não mando recado. Acho que as pessoas estavam com saudade do modo Jojo e comigo não tem caozada. Vocês acham que eu, Jordana, a Jojo Todynho preciso estar andando com macho dos outros? Vagabunda antiga e piranha aposentada ? Nunca precisei me deitar com macho de ninguém! Até porque eu tenho o homem que eu quero, a hora que eu quero", dispara.

"Eu tenho respeito pela educação que a minha avó e a minha tia me deram. Nunca cobicei nada de ninguém, nunca mexi em nada de ninguém. Eu acredito que estou onde estou porque eu soube plantar e agora estou colhendo. Mérito do meu esforço e eu tenho gratidão. Sou grata as pessoas que me ajudaram. Tenho lido e escutado muitas coisas e fazendo a maluca. Passei por cima de muitas coisas e tinha prometido não vir mais na internet discutir ou brigar, mas tem hora que não dá. Não tenho paciência", explicou a funkeira.

Jojo revelou que anda estressada e não dorme direito nos últimos dias com as acusações e xingamentos. "Me respeitem. Vocês que vão nas redes sociais me xingar, me respeitem. Se tem uma coisa que eu sei ser é piranha e vagabunda. Eu dou aulas nesses quesitos e não preciso andar com macho de ninguém. A pessoa anda com outdoor? Não sabia que 'ficante' era namorado e eu sou uma mulher solteira. Conheci o digníssimo solteiro. Não vou me alongar porque não tenho que dar satisfação da minha vida", completou.

Ela ainda lembrou ter ficado quatro meses dentro de um reality, 'A Fazenda', no ano passado, e não deu motivos para as pessoas falarem sobre o seu caráter. "Eu não finjo o que eu não sou. Não venham de hipocrisia no meu perfil porque todo mundo tem o rabo sujo. É muito fácil abrir a boca para falar de mim, mas todo mundo tem o rabo sujo. E outra coisa: se eu não fosse quem eu sou ninguém estaria falando po*** nehuma. Lavem a boca para falar de mim. Assunto encerrado e bom domingo para todos. Outra coisa quem foi escrever coisas na timeline da minha avó, o assunto é meu e eu resolvo. A minha avó é uma senhora de 78 anos e não se metam com a minha família."