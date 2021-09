Gil do Vigor - Reprodução

Publicado 04/09/2021 19:23

Gil do Vigor ainda não se acostumou com a nova vida na Califórnia. O ex-BBB contou para seus seguidores que se perdeu enquanto ia para aula do PhD, na Universidade Davis, de bicicleta. Pelas redes sociais, o pernambucano deu detalhes da saga por conta do GPS de seu celular. ''Eu estou perdido. Atrasado pra aula. Faço a mínima ideia de onde tenho que ir. GPS me mandou por um caminho que estava fechado, tive que fazer a volta e não faço a mínima ideia de onde estou e pra onde estou indo. Me lasquei. Ai meu Deus!'', entregou rindo da situação.