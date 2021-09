Alessandra Nunes - Reprodução

Publicado 04/09/2021 13:57

Alessandra Nunes acredita na sorte. A artista circense participou do 'Show do Milhão', do SBT, e do 'Quem Quer Ser Um Milionário?', da Globo, e acabou sendo reconhecida pelos telespectadores da atração na emissora de Silvio Santos, na noite da última sexta-feira (3), e levantou suspeitas de que poderia ser uma figurante ou ator contratado.

Em entrevista ao site Observatório da TV, Alessandra contou ter seguido todo o regulamento do programa. Baixou o aplicativo do banco, pagou boletos e obteve quatro números da sorte. Um deles foi sorteado por meio da Loteria Federal (os dados são públicos). “Gosto bastante de jogos de perguntas e respostas, em casa é bem mais fácil, acerto todas (risos). Baixei o app e tentei a sorte. Graças a Deus, deu certo”, disse sobre o 'Show do Milhão', onde ganhou R$ 10 mil.

Já no 'Quem Quer Ser Um Milionário?', comandado por Luciano Huck no ano passado, ela decidiu não responder a pergunta de R$ 50 mil (qual foi a primeira transmissão em cores da TV brasileira) e ganhou R$ 30 mil. Com o dinheiro, bancou as despesas do circo, fechado desde o início da pandemia de coronavírus: “Estamos organizando a volta para novembro”.