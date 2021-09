Neymar - Lucas Figueiredo/CBF

NeymarLucas Figueiredo/CBF

Publicado 04/09/2021 09:24

Neymar usou as redes sociais para desabafar sobre as críticas que recebeu sobre o seu peso. Internautas publicaram que o craque estava acima do peso durante o jogo durante da seleção brasileira contra o Chile, na última quinta-feira (2), em Santiago, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Até o apresentador Neto do programa 'Donos da Bola', da Band, chamou o atacante de 'gordo'. Neymar espinafrou: "Jogamos bem? Não. Ganhamos, eu sim! Então f***-se! Segue o baile. Seguimos fazendo história. A camisa era G, tô no meu peso. Próximo jogo eu peço a M".