Publicado 04/09/2021 09:00

Menos de uma semana do anúncio do fim do namoro com Caio Castro, Grazi Massafera só pensa em trabalhar e faturar. Alto, por favor. A atriz tem emendado uma campanha publicitária na outra e, ontem, ela compartilhou alguns cliques dos bastidores. Linda e plena. Aliás, essa coluna que só tem fofoqueiros de plantão trabalhando foi conferir as redes sociais dela e do ator e reparou que nenhum deles ainda apagou as fotos românticas do ex-casal. Quem termina um relacionamento e quer continuar vendo fotos do ex em suas redes sociais? Estranho, né?