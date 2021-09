Gutto Soares - Reprodução/Instagram

Gutto Soares Reprodução/Instagram

Publicado 04/09/2021 02:00

Gutto Soares lançou nesta sexta-feira (3), o vídeo de 'Amor de Rede Social', composto por Val Lima, em seu canal do YouTube. Trata-se do seu primeiro lançamento fonográfico após o sucesso de 'Gabriela' e 'Coração no 150', feat com MC Mirella e Dynho Alves.

É uma das surpresas do DVD que gravou há aproximadamente um mês, tendo o mar azul-esverdeado de Arraial d'Ajuda, distrito de Porto Seguro, na Bahia, como cenário. "Saiu! Disponível em todas as plataformas digitais", celebrou o artista mineiro, que, ainda no primário, já era chamado pela professora para se apresentar no meio da sala de aula.