Viviane Araújo e Guilherme Militão - Reprodução/Instagram

Publicado 03/09/2021 19:34 | Atualizado 03/09/2021 21:12

Com cada vez mais pessoas imunizadas, saem de cena as remarcações e voltam as disputas por datas para festejos matrimoniais. Que o diga Viviane Araújo, que oficializou o compromisso com Guilherme Militão em maio deste ano, mas celebra o enlace, oficialmente, na noite desta sexta (3), na casa de festas Lajedo, que fica em Vargem Grande, no Rio.



Logo pela manhã, Vivi postou uma foto ao lado do marido, seguida da legenda: "Chegou, meu amor! É hoje nosso grande dia! O dia de celebrarmos a nossa união que é tão linda e abençoada por Deus!". Na sequência, começou a dar spoiler. O bolo, por exemplo, é do cakedesigner Antonio Maciel. "Ele está simplesmente inacreditável, e vocês vão gostar muito da proposta e do estilo", garantiu o profissional, deixando subentendido que os recheios escolhidos são de nozes e damasco.



O convite dos padrinhos, feito pela Magical Cute e descrito como 'perfeito' pela noiva, vem acompanhado de uma gravata verde, um bem-casado e uma minigarrafa de bebida. Já a decoração é assinada pela Katia Fonseca, e as lembracinhas são do Atelier das Lopes. Ah, e para a alegria do noivo, a cerveja é a Noi.



Engana-se quem pensa que as novidades param por aí. Para chegar deslumbrante ao altar, a artista foi acompanhada da mãe ao Espaço VS Hair & Co., onde fez tudo a que tinha direito: mão, pé e massagens. Lá, ela também optou por retirar o mega-hair para fazer o penteado da noiva. A responsável pelo toque diferenciado? A hairstylist Vivi Siqueira. Por fim, mas não menos importante, o vestido é do badalado estilista Lucas Anderi.