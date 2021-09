Larissa Manoela e André Luiz Frambach - AgNews

Publicado 03/09/2021 16:20 | Atualizado 03/09/2021 16:50

A frase de Oscar Wilde: 'a vida imita a arte muito mais do que a arte imita a vida' cai como uma luva e serve para ilustrar o relacionamento de Larissa e André Luiz. É que, na manhã desta sexta (3), os atores – que contracenaram juntos no filme 'Modo Avião', da Netflix – foram flagrados no maior clima de 'o amor está no ar' enquanto curtiam uma praia no Rio de Janeiro.

Nas imagens, eles aparecem abraçados e trocando carinhos. Apesar disso, nunca assumiram o namoro nas redes sociais. Por falar na atriz, ela segue a todo vapor fazendo laboratório para a sua nova empreitada na TV: a novela 'Além da Ilusão', que sucederá 'Nos Tempos do Imperador' no horário das 18h da Globo.