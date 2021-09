Juliana Paes - Reprodução

Juliana PaesReprodução

Publicado 03/09/2021 15:46

Juliana Paes decidiu reorganizar seu closet e resolveu doar algumas roupas e muitos acessórios. Ela também separou várias fantasias para dar as meninas da escola de samba da Grande Rio. "Quando as meninas quiserem se produzir, usem como acharem melhor, estou fazendo a linha desapego aqui de coração. São peças que eu usei, que eu amei, que foram muito marcantes para mim, mas agora faço questão de que outras pessoas usem também, porque é um desperdício ficarem guardadas no armário", disse a atriz em um vídeo publicado nos stories do Instagram. Juliana foi rainha de bateria da agremiação de Caxias em 2018 e 2019.