Dony De Nuccio - Divulgação

Dony De NuccioDivulgação

Publicado 03/09/2021 08:56 | Atualizado 03/09/2021 08:58

Depois de comandar o 'Te Devo Essa! Brasil', uma coprodução do SBT em parceria com a Discovery, Dony De Nuccio, ex-âncora do 'Jornal Hoje', da Globo, estreia neste sábado (4), a partir das 21h30, à frente da terceira edição do 'Bake Off Brasil — Cereja do Bolo', que será levado ao ar antes do 'Bake Off — Mão na Massa'.