Publicado 03/09/2021 05:00

Diferentemente do que anda circulando por aí, a ex-BBB Juliette Freire não foi convidada para dividir o palco nem o microfone com Roberto Carlos no tradicional programa de fim de anodo cantor na Globo. E não há nenhum problema com a advogada paraibana, especificamente. A coluna descobriu que Roberto Carlos ainda nem teve uma reunião com a Globo para falar sobre o especial. Um encontro virtual para decidir como será e dar início aos preparativos do especial está marcada para a próxima semana para poder definir como vai ser o especial.



A emissora vai apresentar quais são as sugestões para fazer um número com o Roberto, e aí o Rei avalia a possibilidade ou não da participação de convidados por conta da pandemia e da nova variante delta do coronavírus. Segundo uma fonte da coluna, o cantor está muito preocupado com isso tudo.