Publicado 03/09/2021 05:00 | Atualizado 03/09/2021 06:24

Um mês e meio depois de colocar uma foto inédita em suas redes sociais, José Mayer voltou a compartilhar um registro de como andam os seus dias em Itaipava, na Região Serrana do Rio de Janeiro, onde vive desde 2017, nesta quinta-feira (2). Desta vez, ele publicou uma foto rara em que aparece com a filha, a atriz Julia Fajardo. "Há coisa mais linda que o beijo carinhoso da filha amada?", escreveu o ator na legenda. Não demorou muito para que os fãs elogiassem a aparência saudável, jovial e bronzeada de Zé Mayer. "Continua gato, hein?", escreveu uma seguidora. "Que homem maravilhoso", comentou outra fã.

Recentemente, ele contou para a coluna que seguia os protocolos de segurança contra a Covid-19. "Já fui vacinado e continuo usando máscara. Vivo com Vera (Fajardo, com quem é casado há 45 anos), visito minha filha, Júlia, e meu neto Antônio, em Visconde de Mauá (RJ). Estou muito feliz e tranquilo, ao contrário do que uma certa imprensa insiste em dizer".