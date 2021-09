Hugo Souza - fotos Reprodução

Publicado 03/09/2021 05:00

Goleiro reserva do Flamengo, Hugo Souza, decididamente está em seu inferno astral. Depois de ver por duas vezes a sua ida para o exterior irem por água abaixo neste ano, ele agora enfrenta um problema na Justiça. O advogado Frederico Rosa Pinheiro entrou com uma ação contra o jogador, alegando que o atleta rubro-negro não honrou com os pagamentos em negociação da compra de uma mansão localizada no Condomínio Maramar, no Recreio dos Bandeirantes. Em sites de imóveis da região, a propriedade voltou a ser anunciada por R$ 3 milhões.



Hugo não teria pago o montante acordado e o proprietário do imóvel agora cobra o valor na justiça. O processo está na 6ª Vara Cível na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, e o valor atualizado da dívida de Hugo é R$ 282 mil e 200. Frederico já pediu a penhora de contas bancárias do jogador no valor da dívida.



O goleiro, de 22 anos, tem contrato com Flamengo até 2023 e a coluna soube que ele recebe por mês R$ 100 mil de salário e mora em um condomínio de alto padrão em Vargem Grande, perto do Ninho do Urubu, com a mãe e uma irmã. Em março, o Ajax, da Holanda, mostrou interesse por Hugo, mas a negociação não avançou. Há um mês, o Flamengo recebeu uma oferta de empréstimo do Paços de Ferreira, de Portugal, no entanto, o clube europeu desistiu do acordo.



Hugo Souza confirmou o imbróglio com o advogado, está ciente do processo judicial e já tem pessoas cuidando do caso.