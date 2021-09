Marcio Felipe e Jojô Todynho - Reprodução/Montagem

Publicado 02/09/2021 21:53 | Atualizado 02/09/2021 22:06

Sorte no trabalho e sorte também no amor. Apresentadora de um talk show, que leva seu nome no Multishow, Jojô Todynho está namorando. A coluna descobriu o nome do novo partner da funkeira e, como ninguém aqui é baú para guardar segredo, a gente conta para todo mundo: Marcio Felipe.

Baiano, mas morando no Rio há um tempo, o rapaz é dono de uma loja de multimarcas de roupas e o relacionamento é bem recente. Desde o início de agosto, os dois começaram a curtir as fotos um do outro nas redes sociais. Esta humilde colunista procurou a assessoria de Jojô, que não irá comentar sobre o assunto.