Margareth Menezes homenageia Neguinho da Beija-FlorReprodução/TV

Publicado 02/09/2021 13:26

Uma cena de Margareth Menezes interpretando 'O Campeão' – um dos clássicos de Neguinho da Beija-Flor –, mostrada durante o intervalo comercial do programa 'Encontro com Fátima Bernardes' desta quinta (2), deixou a web na expectativa.

O motivo? A estreia da nova temporada do 'Show dos Famosos', que começa neste domingo (5), mesmo dia do 'Domingão com Huck'.

Além da cantora e compositora baiana, uma das pioneiras da axé music, também estão no elenco do reality nomes como Fiuk, Wanessa Camargo, Gloria Groove, Diego Hypolito, Mariana Rios, Thiago Arancam, Vitor Kley e Robson Nunes. Já o júri será formado por Boninho, Preta Gil e Xuxa Meneghel.