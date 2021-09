Eliana Amaral - samuel melim/ Divulgação

Eliana Amaral samuel melim/ Divulgação

Publicado 02/09/2021 05:00

Eliana Amaral, ex-apresentadora da RedeTV!, se especializou em marketing digital. "Eu passei anos sem entender direito por que tantos ataques que sofria nas redes. Não sabia lidar com haters e minha rede social se tornou tóxica para mim mesma. Foi quando comecei a estudar sobre o assunto e decidi me profissionalizar em marketing digital para entender todo esse ódio destilado na web e como lidar com ele, além de claro aprender a monetizar corretamente todo esse universo digital que está ao nosso alcance. Deu tão certo que hoje tenho uma empresa que cuida do marketing digital com uma grande carteira de clientes", disse Eliana.