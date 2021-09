Bob Lle - Divulgação

02/09/2021

O delegado da 16ª DP no bairro de Copacabana, no Rio De Janeiro, convocou o Vaqueiro Bob LLe para entregar, nesta sexta-feira (3), novas provas que estão em posse do cantor que incriminam um grupo de estelionatários que está usando o nome do programa do apresentador Raul Gil, do SBT, para aplicar golpes no mercado musical. O artista abriu um registro de ocorrência na última terça-feira.

Entenda o caso:

Uma quadrilha de estelionatários do eixo Rio-São Paulo, está usando o nome do apresentador do SBT, Raul Gil, para aplicar golpes. Os falsos produtores já enganaram dezenas de novos artistas com a promessa de conseguir uma participação no programa do veterano.



O golpe funciona da seguinte maneira: eles cobram da vítima entre R$3,5 mil e R$6 mil. Após a suposta data de participação ser agendada, a quadrilha exige a realização de um PIX no valor combinado. No dia da gravação, eles enviam um áudio para o artistas avisando que o apresentador está doente e, por esse motivo, a gravação do programa será suspensa.



O Vaqueiro Bob LLe, cantor de piseiro, foi uma das vítimas do grupo. O cantor arcou com as passagem, hospedagem e horas antes de embarcar, recebeu a notícia do cancelamento.Sem conseguir um retorno do valor e nem uma previsão de participação no SBT, ele percebeu que caiu em um golpe. Bob LLe vai prestar queixa em uma delegacia contra a quadrilha.