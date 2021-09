Vinny, banda LS Jack e Luciana Scudelari - Reprodução

Publicado 02/09/2021 02:00

Apresentado por Luciana Scudelari, o programa 'Clip.com Brasil, recebeu dois convidados especiais para as gravações de mais uma entrevista para atração: a banda LS Jack e Vinny. O bate-papo descontraído rendeu boas risadas, algumas surpresas e, claro, bons números musicais. Eles também falaram sobre novos projetos depois de quase dois anos com o mercado de entretenimento praticamente parado. A entrevista, gravada no Estúdio Floresta, estará disponível para o público no dia 12 de setembro, no canal do programa, a partir das 12h.