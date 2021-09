Luana Piovani e Lata - Reprodução

Publicado 01/09/2021 21:54

Luana Piovani usou as redes sociais nesta quarta-feira (1) para contar sobre um trelelê com um vizinho em Lisboa, Portugal. Ela contou que discutiu com um morador próximo da sua residência por conta do cachorro de estimação dela, o Lata. A atriz mostrou para os seguidores a carta que recebeu da pessoa reclamando que o animal late durante a noite. "Agradeço que tenham em atenção que o vosso cão fica a ladrar toda a noite e não deixa descansar na vizinhança", dizia a mensagem.

Piovani rebateu o recado, assumiu que o cachorro faz barulho, mas reforçou que são raras as vezes em que isso acontece, pois costuma deixar o animal em um hotel. "Meu cão ladra mesmo, mas não surpreende-me em nada isso. Assim que soube, que quando sozinho ladra consecutivamente, organizei um hotel-babá, mas às vezes, como é besta essa vida humana, imprevistos acontecem e não há tempo de mandá-lo. Registro que são raras situações como essas. Me nego a colocar coleira antilatido e segue o baile", respondeu a artista, em texto postado nos stories.

Vale lembrar que esta não é a primeira vez que Piovani briga com vizinhos por conta do cachorro. Em janeiro deste ano, a reclamação também era porque o animal não parava de latir.