Cantora Karinahreprodução do instagram

Publicado 01/09/2021 16:10

Prestes a lançar o clipe de uma nova música de trabalho, 'Não É Bem Assim', com a participação de Mumuzinho, a cantora Karinah virou notícia em todo Brasil. A pagodeira é a nova dona de uma mansão de 2.626 metros quadrados localizada no Condomínio Malibu na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Ela e marido, Diether Werninghaus compraram a casa de Xuxa Meneghel.

Desde 2018, a apresentadora colocou a propriedade à venda. Segundo a Vogue, o imóvel chegou a ser anunciado por R$ 45 milhões, mas os valores da transação não foram revelados. A assessoria da cantora confirmou para a coluna a compra e revelou que Karinah está feliz com o novo endereço. Ela ainda prometeu à Xuxa cuidar dos pássaros que ficaram no imóvel. “Me sinto honrada. Fiquei honrada de poder cuidar e amar esses pássaros lindos que Xuxa irá deixar na casa. Eles não se acostumariam em outro lugar, então fico feliz de poder continuar dando amor e carinho para todos. No Sul eu tenho pássaros em casa também, sou apaixonada pela paz que eles nos trazem” diz Karinah.

Xuxa morava na casa desde 2009 e ela ocupa praticamente uma quadra inteira do condomínio. A residência conta com cinco quartos, hall de entrada, sala de estar, 14 banheiros, três lavabos, varanda, escritório, sala de jantar, sala de TV, cozinha, lavanderia, jardim de inverno, academia de ginástica, closet, copa separada, suíte para governanta e mais dois cômodos distribuídos no subsolo. Além de piscinas, um cinema particular, hidromassagem, quadras de vôlei e basquete, e um viveiro de 100 m² com mais de 30 pássaros na sala de estar.