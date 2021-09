Nathália Zannin - Reprodução/Instagram

Nathália ZanninReprodução/Instagram

Publicado 01/09/2021 11:05

Nathália Zannin fez parte do balé do extinto 'Domingão do Faustão' por seis anos. Agora, ela vai dançar no palco do 'Domingão com Huck', de Luciano Huck, de quem, aliás, disse ser fã. Sem esconder a emoção, a modelo compartilhou suas expectativas com o novo dominical da Globo.

"Estou feliz e ansiosa com tudo. Muita coisa mudou e precisei me adaptar a essas mudanças. Será um desafio para todos, inclusive para o próprio Luciano. Nós, do ballet, estamos focados e determinados a darmos o nosso melhor sempre. No final, dá tudo certo", comemorou.

No 'Domingão do Faustão', Nathália teve diversas oportunidades de crescimento pessoal e profissional. Por isso, só tem elogios ao ex-chefe. "Trabalhar ao lado dele foi o maior privilégio da minha vida. É generoso, humano, só sei ter gratidão! Vou sempre torcer e vibrar por ele", declarou.