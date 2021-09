Cátia Paganote - Reprodução

Cátia PaganoteReprodução

Publicado 01/09/2021 05:00

Morando em Vitória há quase dois anos e trabalhando como apresentadora de uma rádio local, a ex-paquita Cátia Paganote já se prepara para o Carnaval Capixaba de 2022, quando irá desfilar como destaque de luxo da Unidos da Piedade, escola de samba da capital Vitória. Ela vira representando uma sinhazinha do café. "Estou me dedicando mais aos treinos de pernas e abdômen para conquistar o corpo perfeito pra avenida nessa folia pós pandemia.

Cátia assume que sente como se estivesse estreando no Carnaval pela primeira vez. "É um mix de emoções depois de tanto tempo isolada. A Unidos da Piedade tem 66 anos de história e é a maior campeã do Carnaval daqui de Vitória com 14 títulos", explica.

No próximo ano, a agremiação vai homenagear a história do café no Brasil e trará o enredo 'Sua Majestade o Café'. "Quero o título", admite a ex-paquita.