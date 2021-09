Rodrigo Scarpa - Reprodução

Rodrigo ScarpaReprodução

Publicado 01/09/2021 05:00

Rodrigo Scarpa, famoso pelo personagem Vesgo, do programa 'Pânico', recorreu à Justiça de São Paulo após ser enganado e perder R$ 150 mil. O humorista depositou a alta quantia na conta bancária de um homem que se intitulava responsável por uma empresa chamada AGR Serviços Ltda. O homem teria dito ao artista que o dinheiro seria usado para compra de seis caminhões compactadores da marca Ford, veículos estes que seriam de propriedade da AGR, a qual se dizia responsável. Contudo, isso jamais aconteceu.



O ex-Pânico afirma que, em novembro de 2018, assinou um instrumento particular de promessa de compra e venda dos veículos e que, já em seguida, assinou um segundo contrato. O segundo contrato é referente à locação dos veículos, que lhe gerariam os retornos financeiros, mas os veículos sequer foram adquiridos.



Para a Justiça, o artista afirma ter sido atraído com a promessa de que teria um retorno de R$48 mil ao mês, caso investisse o valor integral da proposta, de R$600 mil, para viabilizar a compra de todos os caminhões.



Apesar da previsão inicial ser de R$ 600 mil, Vesgo depositou somente uma primeira parte, de R$ 150 mil, que, segundo seus cálculos, já lhe renderia 8% de lucro em cima do valor investido no negócio, em razão da locação dos veículos que ocorreria para a própria AGR. Mas ao não ver a compra dos tais equipamentos, desconfiou de golpe.



Para tentar desfazer o negócio amigavelmente, assinou um termo de distrato. Entretanto, após assinado, ficou de receber o dinheiro "através de depósito na conta bancária de sua titularidade, até o dia 6 de março de 2019, o que nunca ocorreu", relata Scarpa na ação.



Com o atraso para a devolução do dinheiro, o humorista afirma que teria direito à uma multa de 20% sobre os R$150 mil. Sem receber qualquer valor, ao mover a ação, ele cobrou a quantia de R$187 mil.



Recentemente, no mês de maio, Scarpa pediu a penhora dos lucros e dividendos de titularidade do executado perante a empresa AGR, mas o artista até o momento, não conseguiu reaver nada do dinheiro.