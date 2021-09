Grande Rio define datas para disputa de samba-enredo - Mário Eliziêr P. Grave da Conceição/Divulgação

Publicado 01/09/2021 05:00

A Globo e a Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa) resolveram mudar as finais dos sambas enredos para o Carnaval 2022. No lugar de cada agremiação promover a tradicional disputa ao vivo e a cores em sua respectiva quadra, as 12 escolas irão gravar as finalíssimas na Cidade do Samba de 26 de setembro a 2 de outubro. Todo material será dividido em quatro programas que deverão ir ao ar em outubro, aos sábados antes do 'Altas Horas'.



O novo modelo das disputas dos sambas enredos não agradou muito os sambistas que consideraram frio e comercial demais. E já sabendo da possibilidade do vazamento do resultado, a emissora liberou que cada escola faça seu plano de divulgação dos sambas escolhidos, que podem acontecer no mesmo dia da gravação.