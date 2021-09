Andressa e Thiago - Reprodução

Andressa e ThiagoReprodução

Publicado 31/08/2021 22:00

Andressa Urach anunciou nesta terça-feira (31) o nome do filho que espera, fruto do seu relacionamento com o marido Thiago Lopes. A empresária e ex-vice Miss Bumbum ainda contou que a sua primeira opção foi rejeitada. "Eu queria Leão, leão da selva, mas Thiago não deixou. Imagina ele pequenininho e eu dizendo 'filho, faz leãozinho para o papai'. Não foi menina, para ser Mimi. Veio machinho. Arthur sugeriu, e vai se chamar León. Significa valente como um leão", disse ela que confirmou está na décima semana da gestação e que os exames estão todos bons.