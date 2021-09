Cleo - Reprodução

Publicado 31/08/2021 21:44 | Atualizado 31/08/2021 21:47

Cleo e marido Leandro D'Lucca estão em lua de mel em Fernando de Noronha desde o último final de semana e nesta terça-feira (31), a atriz abriu o álbum de fotos de um dos passeios do casal pela ilha. A filha mais velha de Glória Pires e Fábio Jr. compartilhou uma série de fotos em que aparece usando um biquíni bem pequeno em uma lancha.

Mas, em uma outra foto de sua rede social, a também cantora deixou um comentário bem caliente: "Que noite". Nos comentários, Leandro D’Lucca deixou um recado. “Minha prgt perfeita!“. Os fãs do casal começaram a especular qual seria o significado dessas quatros letrinhas e algumas pessoas apostaram na abreviação de pregnant, grávida em inglês. Vale lembrar que recentemente, Leandro parabenizou Glória Pires pelo prêmio de Melhor Atriz no Festival de Cinema de Gramado com um 'Parabéns, vovó!'.









