Publicado 31/08/2021 21:08

Após dois anos fora do circuito de concursos de beleza, a modelo e influenciadora Carol Valença está de volta. Ela foi coroada novamente como Miss Sergipe na noite da última segunda-feira (30). “É uma sensação indescritível. É muito louco e a responsabilidade é ainda maior. Amo o mundo miss, e poder representar o meu estado é uma honra imensa”, celebrou a sergipana, que ganhou o concurso em 2016 e foi beneficiada por um novo regulamento do concurso do estado, que permite ex-miss serem coroadas novamente.

Nascida e criada na cidade de Aracaju, Carol, de 26 anos, que também foi Miss Sergipe Empresarial 2018 e Miss Brasil Panamericana 2019, está se preparando para as competições com várias atividades como sessões com fonoaudióloga, coach e terapeuta, cuidados estéticos do rosto e corpo, rotina de alimentação saudável e de treinos, aulas de passarela e de conhecimentos gerais. "É uma rotina bastante intensa, pois tenho que conciliar tudo isso com meu trabalho, mas eu amo. E quando a gente ama o que faz, tudo fica mais leve”, afirma a modelo, cuja expectativa para essa nova fase de sua carreira está lá em cima: “Darei o melhor de mim e o resultado está entregue nas mãos de Deus", finaliza.