Erasmo Carlos - Divulgação

Erasmo CarlosDivulgação

Publicado 31/08/2021 19:46 | Atualizado 31/08/2021 19:49

O cantor Erasmo Carlos, 80 anos, que está com Covid-19, precisou ser internado em um hospital para tratar da doença. A informação foi divulgada no perfil do Instagram do artista nesta terça-feira (31).



"Gostaríamos de informar que o Erasmo precisou ser hospitalizado para continuar tratando a infecção por Covid. Ele está em observação e tendo todos os cuidados que precisa para vencer a doença. Agradecemos muito a torcida, orações e carinho de todos os amigos. Continuem vibrando positivo", dizia a postagem.