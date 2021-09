Giovanna Lancellotti confirmou namoro com Gabriel David nesta terça-feira - Reprodução/Instagram

Publicado 31/08/2021 15:19 | Atualizado 31/08/2021 17:52

Depois de muita especulação, Giovanna Lancellotti confirmou aos seus seguidores que está namorando Gabriel David, filho de Anísio Abrahão David, um dos principais nomes da Beija-Flor, e diretor de marketing da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro. No ano passado, o rapaz viveu um rápido romance com Anitta.

"Devagarinho chegou, conquistou e fez morada. Com a sinceridade de ser. Sem jogo nem charada, deixei fluir… Que acerto! Eu nem sabia que era tão bom amar assim. Foi o presente que a lua trouxe pra mim", escreveu a atriz, em formato de poema, nesta terça-feira (31), em sua conta no Instagram. Ele, é claro, retribuiu à altura: "Te amo".