Pelé - Reprodução

PeléReprodução

Publicado 31/08/2021 15:21

Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, está internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. O maior jogador de futebol de todos os tempos deu entrada nesta terça-feira (31) pela manhã na unidade após sofrer um desmaio. Os médicos que atenderam o ex-camisa 10 da seleção brasileira decidiram investigar a causa da perda súbita da consciência. Pelé, que no dia 23 de outubro irá completar 81 anos, está fazendo vários exames a pedido da equipe. A coluna soube que ele está em observação na Unidade de Terapia Intensiva para os pacientes que não apresentam sintomas da Covid-19.

A coluna procurou a assessoria de Pelé, que confirmou a internação do ex-jogador e aproveitou para tranquilizar os fãs. "Está tudo bem com Pelé. Ele passa por exames de rotina que não fez no ano passado no hospital por causa da pandemia", diz a nota.