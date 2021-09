Xuxa Meneghel - Reprodução

Publicado 31/08/2021 19:58 | Atualizado 31/08/2021 19:59

Luciano Huck vai comandar o seu primeiro 'Domingão', na Globo, e o apresentador convidou ninguém mais ninguém menos do que Xuxa Meneghel para participar do programa de estreia neste domingo (5). A apresentadora Xuxa Meneghel, que é amiga do casal Huck e Angélica, será jurada do quadro 'Show dos Famosos'.

Além de Xuxa, o júri da atração vai contar com a cantora Preta Gil e o diretor Boninho. No primeiro 'Domingão com Huck', Margareth Menezes, Fiuk e Gloria Groove vão se apresentar no reality.