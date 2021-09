Thiago Bertoldo e Geórgia Fröhlich - Divulgação

Publicado 31/08/2021 16:09 | Atualizado 31/08/2021 17:44

Há quase um mês, Thiago Bertoldo e sua namorada, a atriz, jornalista e radialista Geórgia Fröhlich, encerraram sua participação no 'Power Couple Brasil', sob o comando de Adriane Galisteu. Apesar de não terem sido os grandes vencedores da temporada, os dois saíram ainda mais unidos da experiência. Pelo menos foi o que garantiu o cantor, do duo com Thaeme Mariôto, desde 2013.

De maneira bem-humorada, contou que, quando era somente um telespectador, achava estranho ver as pessoas chorarem, brigarem e se irritarem por coisas tão pequenas, mas que agora valoriza isso por estar numa posição contrária. "Você acha que não vai se esquecer do mundo real, mas, com o passar dos dias, começa a viver aquilo 100%. É uma coisa doida. Quando a gente era indicado para uma DR, parecia que estávamos indo para a forca", manifestou-se, aos risos.



Por fim, mas não menos importante, ele revelou que só tiveram apenas dois dias para pensar se aceitavam ou não o convite da RecordTV para participar do reality: "O fato de eu e a Thaeme estarmos sem shows e a Geórgia com um ritmo mais lento de trabalho durante a pandemia contribuiu muito para aceitarmos o desafio. Não sei se em outra situação eu toparia".