Larissa ManoelaReprodução

Publicado 31/08/2021 15:54

A atriz e cantora Larissa Manoela postou no Instagram, na manhã dessa terça-feira (31), algumas imagens de um ensaio de moda feito em uma praia na Zona Oeste do Rio. A protagonista da próxima novela das 18h da Globo, que nasceu em Guarapuava, interior do Paraná, afirmou na legenda que tem alma de carioca: "O sangue é de paranaense, o coração é de paulista e a alma é de carioca", escreveu