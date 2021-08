Diogo (Armando Babaioff) em Bom Sucesso - Divulgação

Publicado 31/08/2021 11:05 | Atualizado 31/08/2021 13:45

Preocupado com variantes do coronavírus, Armando Babaioff usou o Twitter para fazer um pedido aos novos ídolos da internet – no Brasil, um levantamento do Ibope Inteligência mostrou que 52% dos internautas seguem algum digital influencer, sendo que na faixa etária entre 16 e 24 anos essa porcentagem salta para 75%.

"Artistas jovens bombados da música, youtubers bombados cheios de adolescentes e tiktokers, bora dar uma pausa nas publis e na trocação de roupa e falar da importância da vacinação para essa faixa etária que tanto consome vocês e não está se vacinando?", escreveu o intérprete do vilão Diogo, de 'Bom Sucesso', da Globo.

O ator finalizou seu discurso compartilhando uma postagem de Leandra Leal, a Cristina, de 'Império'. "Estou lendo pessoas falando que vão boicotar os eventos e estabelecimentos que exigirem comprovante de vacinação pra entrar. Façam isso mesmo. Se vocês não querem se vacinar, não saiam de casa".