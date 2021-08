Alex Morenno - Kim Leekyung/Divulgação

Publicado 31/08/2021 08:00

Conhecido por novelas como 'Novo Mundo' e 'Órfãos da Terra', Alex Morenno dá os primeiros passos no universo do vestuário por meio da marca de beachwear O Escanfadro. O lançamento oficial será no dia 22 de setembro, e o ruivo não vê a hora de as pessoas conferirem as novidades.

Questionado sobre suas inspirações, ele citou a energia que sente quando está em contato com a água, seja na praia, seja na cachoeira, seja no rio. "A lembrança de um pôr do sol perfeito em Ipanema, no Rio de Janeiro, foi o start para a criação do projeto, e as peças vieram com essa base. Todas são um convite para o mergulho!", ressaltou.

A grife terá, inicialmente, três diferentes coleções, pensadas por Alex, e que estarão à venda para todo o Brasil. "A 'Escafandro', que é toda em azul-petróleo e preto, traz a ideia que tenho dos mergulhadores nas 'águas mais profundas'", pontuou, dando mais detalhes das outras em seguida.

"Já na 'Pôr do Sol', quero trazer aquele sentimento de fim de tarde quentinho, por isso ela é toda em rosa e laranja. E na 'Beira-Mar', a proposta remete a pés descalços, por isso ela vem em tons de areia, vislumbrando a visão do mar. Esses são os nortes dessas primeiras opções que vão atender tanto os 'mergulhadores' quanto as 'mergulhadoras'", brincou.