Publicado 31/08/2021 05:00

Japinha Conde virou mesmo um fenômeno nas redes sociais. Depois de arrebatar o YouTube com mais de 657 milhões de views em seus vídeos, a cantora está on também no TikTok, que hoje é o termômetro do mercado fonográfico. Atualmente, ela tem 1,9 milhões de seguidores, se destaca entre as mulheres do forró e se torna a mais seguida do gênero. Japinha é segunda maior voz do segmento dentro do aplicativo, ficando atrás apenas do cantor Wesley Safadão.