Nego do Borel - Reprodução

Publicado 31/08/2021 05:00

Nego do Borel recebeu uma notícia, ontem, que o deixou aliviado e mais tranquilo com relação a sua conta bancária. Já estão liberados pela Justiça os R$ 424.920,00 (quatrocentos e vinte e quatro mil, novecentos e vinte reais) em espécie, que foram apreendidos em sua casa após as denúncias de Duda Reis. Em janeiro, a atriz, que até então era noiva do cantor, o acusou de agressão, ameaças com vídeos íntimos, abuso sexual e ainda ter sido infectada por DST (Doença Sexualmente Transmissível). Ela também incriminou o funkeiro ao afirmar um dinheiro supostamente ilícito de aproximadamente R$ 2 milhões e um fuzil guardados em sua propriedade.



A coluna soube que o processo ainda corre em segredo de Justiça e como Nego já está confinado para entrar em 'A Fazenda 13',da RecordTV, os assessores e os advogados do cantor estão correndo atrás para receber a grana por procuração. O laudo da Polícia Civil de São Paulo sobre o dinheiro lícito encontrado na casa de Leno Maycon no Rio saiu há duas semanas. Os policiais chegaram a esse veredito após analisarem todas as contas bancárias e imposto de renda do cantor como pessoa física e jurídica.



Durante a visita à casa de Nego do Borel também foram apreendidos três aparelhos celulares (um iPhone 11 Pro, um 8 plus e um XR), um video game Play Station 4 da Sony, e dois computadores. Todos os equipamentos eletrônicos já foram devolvidos ao cantor.



A coluna procurou a assessoria e advogada do funkeiro e não obteve respostas até o fechamento da nota.