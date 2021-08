Mumuzunho e Karinah - Divulgação

Publicado 31/08/2021 05:00

A cantora paranaense Karinah veio ao Rio especialmente para gravar o clipe de seu novo single, 'Não É Bem Assim'. A escolha pela cidade foi por causa de Mumuzinho, que faz uma participação especial na faixa. "Essa canção é de um grande amigo e compositor, o Rodrigo Oliveira, e desde a primeira vez que ouvi, já me imaginei cantando com Mumuzinho. Nós temos uma afinidade vocal muito grande, quando cantamos juntos dá certo. Nós temos muita verdade, somos amigos e Mumu é uma pessoa muito especial na minha vida", diz a cantora.



Mumuzinho agradece os elogios. "Pra mim é uma alegria poder, mais uma vez, participar do trabalho da Karinah, uma pessoa que tenho um enorme carinho. Levanto a bandeira de que quanto mais mulher no poder, melhor. Ainda mais nessa vertente do samba e pagode, que a mulherada está chegando com tudo, para dar continuidade ao grande legado de Leci Brandão, Beth Carvalho, Alcione, Dona Ivone Lara. E Karinah tem feito um trabalho incrível, consistente e com ótimo repertório. Muito honrado em estar aqui!”, explica o cantor.

'Não é Bem Assim' traz a história de um casal que, mesmo apaixonado, decide se separar já que a relação não está mais dando certo. Após o rompimento, ambos vivem a fase do luto, mas ele quer voltar e ela quer seguir em frente. A letra forte pediu um clipe à altura e Karinah resolveu pegar como referência o musical 'Qué Hiciste', de Jennifer Lopez. "Pedi explosão de carro, chuva forte, clima de emoção e ficou incrível", destaca Karinah.