Publicado 31/08/2021

O misterioso desaparecimento de uma jornalista e a ajuda de um parapsicoterapeuta maluco para desvendar o caso. Esses são os elementos que dão o tom da websérie 'A História é Sua', que tem estreia prevista para o dia 2 de setembro e será totalmente exibida no Instagram dos protagonistas Lisandra Cortez e Murilo Cézar, que estiveram por dois anos seguidos no ar na novela 'As Aventuras de Poliana', do SBT. Ela era a dissimulada Débora, e ele, o doce e romântico Marcelo. Fora da ficção, Lisandra e Murilo são parceiros também na vida.