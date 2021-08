Flayslane, a Flay - Reprodução/Instagram

Publicado 30/08/2021 15:52 | Atualizado 30/08/2021 17:28

Flayslane, a Flay, do 'Big Brother Brasil 20', foi parar nos trending topics do Twitter nesta segunda (30) após declarar, neste domingo (29), que, pela primeira vez, as características da região nordeste estavam conquistando o país. O texto começa sem rodeios.

"A nossa música finalmente encantou o Brasil, antes a gente só ouvia lá, mas hoje o talento do nordestino está sendo enaltecido, e eu vibro com cada conquista, com a diminuição pouco a pouco do preconceito que sempre existiu conosco, com o nosso sotaque, com a nossa cultura, com os nossos costumes, com o nosso jeitinho tão criticado. Estão explodindo novas personalidades a cada dia, estamos sendo mais respeitados, estamos sendo admirados, estamos nos unindo mais", disse a ex-BBB.

As palavras, no entanto, não foram bem-vistas pelo público no microblog. "Meu amor, onde você vive? Já ouviu falar de Luiz Gonzaga, Dominguinhos, Elba Ramalho, Alceu Valença, Amelinha, Maria Bethânia, Gal Costa, Gilberto Gil, Caetano Veloso, Moraes Moreira, Falamansa? Pelamordedeus!", perguntou uma internauta. A segunda foi no embalo e ironizou: "Essa rede social é boa, mas a gente tem que ler cada coisa". Já a terceira a aconselhou: "Desce daí, moça. Teve muito nordeste antes de você".