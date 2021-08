Nivea Stelmann - Reprodução

Publicado 30/08/2021 12:09 | Atualizado 30/08/2021 12:19

Vivendo em Orlando, nos Estados Unidos, desde 2017, com a família, Nívea Stelmann revelou não temer ser taxada como uma figura mais reservada às questões essenciais do seu país, principalmente quando sente a pressão da expressão 'não se posicionar é um posicionamento' ou ouve críticas ferrenhas referentes ao seu ex, o ator e atual secretário especial da Cultura, Mario Frias.

Sem filtros, a atriz, que acaba de recusar convite da HBO para voltar ao ar, explicou o porquê de suas atitudes. "As escolhas são do Mario, nunca disse que eram minhas, assim como também nunca falei nada contra", relatou, frisando que, se "ele está feliz" e faz um ótimo trabalho no que se propôs, seja "pelas coisas que me conta", seja "pelas que acompanho, que bom". "Quero o sucesso dele em qualquer carreira que escolher", declarou.