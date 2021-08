Tiee - Igor Lima/FM O Dia

TieeIgor Lima/FM O Dia

Publicado 30/08/2021 05:00

Após ser demitido pela equipe de Tiee durante a pandemia, 'sem uma satisfação e sem receber absolutamente nada', depois de seis anos de serviços prestados, o ex-integrante da banda do artista (que preferiu não ser identificado) afirmou que não viu outra alternativa a não ser ingressar com uma ação na Justiça do Trabalho.

As razões o percussionista explicou em conversa com a coluna. "Tentei resolver de forma amigável, ligando para a pessoa que o Tiee mandou me avisar sobre o desligamento e nunca tive retorno. Então, fiz contato com o advogado, mandei a documentação e agendamos a reunião só para acertar o restante", declarou.