Bárbara Evans - Reprodução/Instagram

Bárbara Evans Reprodução/Instagram

Publicado 29/08/2021 19:39 | Atualizado 29/08/2021 20:11

Casada há pouco mais de um ano com o empresário Gustavo Theodoro, a atriz e modelo Bárbara Evans revelou mais um capítulo do processo de fertilização in vitro que está fazendo. Em uma série de vídeos publicados no Instagram, a filha de Monique Evans não escondeu a emoção ao contar o resultado da biópsia.

"De sete embriões, nós ficamos com três saudáveis. Como precisávamos de quatro, a doutora recomendou mais dois ciclos seguidos de captação de óvulo agora. Não tenho estrutura emocional para fazer mais dois meses seguidos. Conversei com o meu marido e se Deus quis dessa forma, então a gente também quer", afirmou.

Logo em seguida, a ganhadora de 'A Fazenda 6' declarou: "Vamos adiante, colocar esses dois embriões e deixar um congelado. Vamos rezar muito e torcer muito. Tenho certeza que Deus está preparando o melhor. Caso não dê certo – eu sei que a gente sempre tem que pensar positivo, mas tem que estar ciente do que pode vir a acontecer – então, caso não vingue nenhum dos dois embriões, dos dois que vamos colocar, vamos passar por uma nova captação".