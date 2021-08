Mahmoud Baydoun - Reprodução/Instagram

Publicado 29/08/2021 17:47 | Atualizado 29/08/2021 18:56

Na tarde de hoje (29), o psicólogo e sexólogo Mahmoud Baydoun, ex-participante do 'Big Brother Brasil 18' e do 'No Limite 5', ambos da Globo, agitou a internet ao publicar os bastidores de um ensaio sensual em que aparece pelado, excitado e amarrado por diversas cordas.

Na legenda, o amazonense ainda brincou: "Postei e saí correndo. Já sou cancelado mesmo. Bom domingo a todos". Em resposta, pipocaram comentários do tipo: "Gostei da coragem! Ficaram bonitas as fotos", "vim ver a polêmica toda" e "animou o meu fim de semana".