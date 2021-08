Nizo Neto e Chico Anysio - Reprodução de internet

Publicado 29/08/2021 11:39

Nizo Neto, ator e filho do humorista Chico Anysio, que morreu em 2012, revelou em entrevista à repórter Lisa Gomes que o pai sofria de depressão. "Ele tinha uma depressão funcional. Meu pai sempre foi meio hipocondríaco, mas nunca assumiu. Ele pagava mensalmente um salário para um farmacêutico pra ir uma vez por semana na casa dele e aplicar injeção. Ele não tomava comprimido e quando tomava parecia que estava ingerindo um tijolo. Ele adorava cirurgia, gostava de hospital", revelou Nizo.

Chico era um gênio e o filho ficava surpreso com a capacidade do pai de criar os personagens. "Tudo vinha de uma forma muito espontânea. Ele não se preparava pra nada. Eu nunca o vi testando voz em casa. Eu convivi muito com ele, nunca vi nem no espelho testando personagem, estudando uma referência. Nada! Era impressionante. Ele tinha tudo na cabeça dele e chegava para maquiadora, dizia o figurino que queria e o personagem saía em cena", contou Nizo Neto.

Em cena, o grande Chico tinha outro vício: "Ele não decorava texto. Depois viciou no ponto eletrônico. Ensaiava uma ou duas vezes no máximo", explicou.