Grazi MassaferaReprodução

Publicado 29/08/2021 08:29 | Atualizado 29/08/2021 08:31

O namoro de Grazi Massafera e Caio Castro chegou ao fim. Em depoimento exclusivo para o site da 'Revista Ela', a atriz comentou o término da relação de cerca de dois anos. "Meu relacionamento com o Caio chegou ao fim porque entendemos que era hora de seguirmos separados. O que posso dizer agora é que encerramos a nossa história", disse ela à publicação.

Os rumores sobre o fim do namoro já duram mais de um mês. No último dia 4, esta colunista entrou em contato com a assessoria de imprensa de Grazi, que negou o término: "Ela riu e disse que está tudo bem. Caio chega amanhã (5) na casa dela. Está tudo bem".

A notícia do fim do relacionamento foi dada pelo colunista Leo Dias.