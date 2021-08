Luciano Huck - Reprodução

Publicado 28/08/2021 20:56

Escalado para cobrir o horário que era do 'Domingão do Faustão', Luciano Huck deu adeus ao 'Caldeirão' nesta tarde (28), após 1099 edições.



Logo na abertura, falou que esse foi "um ciclo maravilhoso" e que estava "colocando um ponto final com a sensação de dever cumprido". Também afirmou não estar triste. Pelo contrário! O sentimento era de ter construído uma marca que as pessoas respeitam.



Em outro momento, teceu elogios ao seu substituto: "Um apresentador muito respeitado que eu conheço há muito tempo. Mion fez rádio comigo em 2000. Gosto dele, um menino com valores corretos, que evoluiu muito como profissional e pai. Passar o bastão para o Mion vai ser ótimo, eu acho que vai continuar trazendo muita diversão para o sábado".



Já sobre a missão de substituir Fausto Silva na semana que vem, declarou que este "sempre foi uma referência muito grande na televisão brasileira, e poder passar a apresentar o 'Domingão' a partir do próximo domingo é uma honra e um orgulho também", mencionando que seguirá "na estrada que ele asfaltou".