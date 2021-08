Flávio Fachel - Reprodução/Instagram

Flávio FachelReprodução/Instagram

Publicado 28/08/2021 16:43

Apresentador e editor-executivo do 'Bom Dia Rio', desde 2013, e um dos substitutos de William Bonner na bancada do 'Jornal Nacional', da Globo, Flávio Fachel usou as redes sociais para mostrar que as crianças também estão atentas às notícias e aos telejornais.

Ao compartilhar a mensagem de um usuário do Twitter chamado Ronald Costa, que dizia "você é referência de profissional. E, olha, ela só tem sete anos", acrescentou na legenda: "Que legal. Virei tema de trabalho de casa".

A lição consistia em pesquisar a fotografia de um jornalista famoso, colá-la e, em seguida, escrever um pouco sobre ele. "Flávio Fachel nasceu em Porto Alegre, em 3 de agosto de 1965. Iniciou sua carreira de repórter, em 1991, na emissora RBS", ressaltou a menina nas primeiras linhas.

Depois, nos comentários, uma seguidora postou a foto de um bolo com sua imagem, dizendo que foi a temática do aniversário de sua mãe. Outra destacou: "Isso, sim, é um prêmio de jornalismo. A terceira, então, pontuou: "Deve ser uma sensação boa demais, hein, Fachel? Fora seus milhares de fãs anônimos que dão bom dia para as telinhas".